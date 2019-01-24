Жителей Пермского края предупредили о возможном мошенничестве на рынке жилья

Краевой минстрой предупредил жителей Пермского края о возможном мошенничестве на рынке жилья, передает корреспондент Накануне.RU.

По информации ведомства, региональные каналы транслируют рекламу "Центра развития социальных проектов Пермского края "Содействие", в которой жителям региона предлагают улучшить свои жилищные условия.

"Компания предлагает обменять старую однокомнатную квартиру на двух или трехкомнатную в новом доме без ипотеки. Также заявляет, что может взять на себя обязательства по исполнению договора долевого строительства, заключенного с застройщиком. Кроме того, компания позиционирует себя как государственная организация, предоставляющая государственную услугу. Однако, данная компания не имеет отношения к краевым властям", - говорится на сайте краевого минстроя.

Министерство направило обращение в Пермское УФАС с просьбой разобраться в законности рекламы. Краевая инспекция госстройнадзора приступила к проверке деятельности компании. Обращение также будет направлено в прокуратуру.

В минстрое жителям Прикамья напоминают, что со списком добросовестных застройщиков они могут ознакомиться на сайте Наш.дом.рф. Напомним, что проблема обманутых дольщиков является для региона одной из самых актуальных.