24 Января 2019
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Экономика В России

"Господдержка недоступна". Эксперт объяснил рост портфеля "черных" кредиторов

Увеличение портфеля нелегальных кредитов связано с высокой закредитованностью предпринимателей. Альтернативой для бизнеса могли бы стать средства господдержки МСП, но для многих они недоступны, рассказал Накануне.RU эксперт комитета по транспорту "Опоры России" Роман Репин.

По данным исследования СРО "МИР", количество нелегальных кредитов увеличилось на 15%. Явление обусловлено недоступностью кредитных ресурсов для большей части предпринимателей, объясняет Репин.

"Многие из них закредитованы по уши, или уже ушли в просрочку, или не имеют залогов для получения ломбардных кредитов. А кушать хочется, зарабатывать необходимо, поэтому и приходится брать короткие дорогие деньги на быстрые проекты либо на покрытие кассовых разрывов, иначе бизнес, который и так на ладан дышит, совсем завалится", - говорит он.

Альтернативой рынку "черного кредитования" должны быть средства государственной поддержки МСП, но они либо недоступны предпринимателям, либо их получение несообразно затруднено, говорит эксперт.

"Я неоднократно слышал от наших коллег о том, что гранты и субсидии вроде как есть, но чтобы получить их, надо потратить столько сил, времени и средств, что никаких денег не захочешь. А потом за них нужно отчитываться - это новые круги "ада". Пресловутая программа МСП-банка "6,5" странно работает в провинции: "Сбербанк", например, по этой программе получает деньги под 6,5%, а предпринимателям отдаёт по 14-16% с залогами, гарантиями, поручительством и прочим", - отмечает Роман Репин.

Напомним, совокупный объем портфеля черных кредиторов приблизился к 115 млрд руб.

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"Господдержка недоступна". Эксперт объяснил рост портфеля "черных" кредиторов

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Теги: нелегальные кредиты, черные кредиторы, МИР,



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Ранее 24.01.2019 08:27 Мск В России увеличилось количество нелегальных кредитов

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