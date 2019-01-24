24 Января 2019
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Наука и техника Южный ФО

ТАГМЕТ сможет поставлять продукцию зарубежным предприятиям автомобилестроения

Таганрогским металлургическим заводом (ТАГМЕТ), входящим в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), получен сертификат о соответствии системы менеджмента качества требованиям стандарта Международной автомобильной рабочей группы (IATF), сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК.

Данный сертификат соответствия позволит заводу начать поставки непрерывнолитой заготовки из углеродистой и легированной стали с круглым профилем для производителей автокомпонентов в зарубежные страны. Тем самым ТАГМЕТ расширит рынки сбыта своей продукции.

Таганрогский металлургический завод, сертификат соответствия IATF(2019)|Фото: tmk-group.ru

Подготовка к сертификационному аудиту проводилась около двух лет, в течение которых были пересмотрены, доработаны и начали действовать соответствующие документы в области качества, безопасности и процессов производства. Аудит проводился специалистами URS-RUSSIA Ltd. (российское представительство URS Holdings), которые проинспектировали основные подразделения таганрогского предприятия, включая электросталеплавильный цех и производственный отдел, а также испытательную лабораторию и лабораторию метрологии.

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ТАГМЕТ сможет поставлять продукцию зарубежным предприятиям автомобилестроения

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, Таганрогский металлургический завод, сертификат соответствия, IATF



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