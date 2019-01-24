На реализацию проекта по обновлению парка Маяковского в Екатеринбурге может уйти 11 лет

Власти Екатеринбурга приступили к обсуждению концепции развития Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. На данный момент рассматривается два варианта проекта по обновлению парка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Сегодня на первом совещании специалисты рассмотрели один из вариантов – от управления культуры администрации. Согласно ему, парк будет обновляться в три этапа – первые изменения появятся к 2020 году, однако наиболее заметны они станут к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга, а полностью реализовать проект планируется к 2030 году.

Парк предполагается обновлять так, чтобы он был доступен и интересен для горожан круглый год. Планируется, что парк будет разделен на несколько тематических зон: отдых, искусство, детство, аттракционы, события и зеленая зона.

Через неделю городские власти рассмотрят и другие варианты развития парка. После чего все варианты будут проанализированы и принято окончательное решение.