На реализацию проекта по обновлению парка Маяковского в Екатеринбурге может уйти 11 лет

24 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

На реализацию проекта по обновлению парка Маяковского в Екатеринбурге может уйти 11 лет

Власти Екатеринбурга приступили к обсуждению концепции развития Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского. На данный момент рассматривается два варианта проекта по обновлению парка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Сегодня на первом совещании специалисты рассмотрели один из вариантов – от управления культуры администрации. Согласно ему, парк будет обновляться в три этапа – первые изменения появятся к 2020 году, однако наиболее заметны они станут к 2023 году, к 300-летию Екатеринбурга, а полностью реализовать проект планируется к 2030 году.

Парк предполагается обновлять так, чтобы он был доступен и интересен для горожан круглый год. Планируется, что парк будет разделен на несколько тематических зон: отдых, искусство, детство, аттракционы, события и зеленая зона.

Через неделю городские власти рассмотрят и другие варианты развития парка. После чего все варианты будут проанализированы и принято окончательное решение.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На реализацию проекта по обновлению парка Маяковского в Екатеринбурге может уйти 11 лет

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: парк Маяковского, концепция развития парка, ЦПКиО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 974

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети