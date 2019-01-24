ПАСЕ призвала Россию перестать охранять границу и отказаться от прав в Азовском море

Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности". Об этом написал в Twitter депутат Рады, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

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По его словам, за резолюцию проголосовали 103 парламентария, 3 выступили против, а 16 воздержались. ПАСЕ осуждает применение силы Россией. Она призывает немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить свободу прохода в Азовском море. Ассамблея также выразила озабоченность досмотром судов российской стороной.

Фактически ПАСЕ призвала Россию отказаться от своих прав досматривать суда, согласно договору 2003 года с Украиной, охранять государственную границу и Крымский мост, который также осужден как "незаконно построенный". Только так можно толковать призыв свободно пропускать корабли в Азовское море.

В то же время украинские моряки не называются "военнопленными", но к ним, как сказано в документе, должны применяться принципы международного гуманитарного права и Женевской конвенции, которая относится к военнопленным. Об этом написал член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Напомним, 25 ноября украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за нарушение границы.