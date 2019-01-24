ПАСЕ призвала Россию перестать охранять границу и отказаться от прав в Азовском море

24 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России В бывшем СССР За рубежом Украина

ПАСЕ призвала Россию перестать охранять границу и отказаться от прав в Азовском море

Парламентская ассамблея Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию "Обострение напряженности вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности". Об этом написал в Twitter депутат Рады, председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.
Читайте также:

По его словам, за резолюцию проголосовали 103 парламентария, 3 выступили против, а 16 воздержались. ПАСЕ осуждает применение силы Россией. Она призывает немедленно освободить украинских военнослужащих и обеспечить свободу прохода в Азовском море. Ассамблея также выразила озабоченность досмотром судов российской стороной.

Фактически ПАСЕ призвала Россию отказаться от своих прав досматривать суда, согласно договору 2003 года с Украиной, охранять государственную границу и Крымский мост, который также осужден как "незаконно построенный". Только так можно толковать призыв свободно пропускать корабли в Азовское море.

В то же время украинские моряки не называются "военнопленными", но к ним, как сказано в документе, должны применяться принципы международного гуманитарного права и Женевской конвенции, которая относится к военнопленным. Об этом написал член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

Напомним, 25 ноября украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма и были задержаны с применением оружия за нарушение границы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ПАСЕ призвала Россию перестать охранять границу и отказаться от прав в Азовском море

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Керченский пролив, Азовское море, ПАСЕ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 974

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети