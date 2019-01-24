"Опальный" при Носове политик возглавил Нижний Тагил вместо Пинаева

Первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин временно назначен исполняющим обязанности главы города. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Сегодня Горячкин в статусе и.о. провел встречу с тагильскими молодыми бизнесменами. В режиме "круглого стола" они обсудили различные проблемы, а также варианты сотрудничества с муниципалитетом.

Сам глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев ушел в отпуск до понедельника, информацию о его местонахождении узнать не удалось. Примечательно, что сегодня, 24 января, исполняется 100 дней с момента его вступления в должность: Пинаев был избран главой в октябре прошлого года.

Что касается Вячеслава Горячкина, то он был назначен первым заместителем главы администрации Нижнего Тагила в декабре. В 2017 году Горячкин не смог переизбраться в гордуму, а занимавший тогда пост мэра Сергей Носов заявил, что якобы его кампания финансировалась "Евразом". После несостоявшийся депутат занял пост заместителя директора ГЛК "Гора Белая".

До Вячеслава Горячкина первым заместителем мэра города был сам Владислав Пинаев, как раз при Сергее Носове.

Напомним, недавно мэрия Нижнего Тагила согласовала митинг против "мусорной реформы" и плохой экологии.