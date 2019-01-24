24 Января 2019
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Наука и техника В России

ТМК и Сколтех обсудили перспективы сотрудничества

В Москве, в инновационном центре "Сколково" прошло рабочее совещание представителей Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Сколковского института науки и технологий (Сколтех).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ТМК, стороны обсудили перспективы сотрудничества, а именно, возможность совместных проектов в рамках взаимодействия между центрами Сколтеха и научно-техническим центром (НТЦ) ТМК в Сколково, начинающим работу в этом году.

Помимо этого, важной составляющей является сотрудничество в сфере образования между корпоративным университетом ТМК (ТМК2U) и Сколтехом. Так, представители компаний посетили центр добычи углеводородов, центр проектирования, производственных технологий и материалов Сколтеха, а также будущее здание НТЦ ТМК в Сколково, где в данный момент завершаются отделочные работы и монтаж уникального оборудования.

ТМК и Сколтех(2019)|Фото: tmk-group.ru

По словам руководителя офиса партнерских программ с индустрией Сколтеха Ивана Богданова, Сколтех предоставит большую пользу для ТМК и ее научно-технических центров по ряду направлений.

"Это как виртуальные двойники производственных линий и изделий, так и новые материалы и конструкции из них, а также расчет и испытание их прочности. Это также разработка, создание и отработка инновационных технологий в наших лабораториях и последующая их передача на производство", — рассказал Богданов.

ТМК и Сколтех(2019)|Фото: tmk-group.ru

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ТМК и Сколтех обсудили перспективы сотрудничества

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Теги: Трубная Металлургическая Компания, Сколковский институт науки и технологий



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