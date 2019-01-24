24 Января 2019
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Спасенный из-под завалов магнитогорского дома младенец пробудет в больнице еще несколько недель

Детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова приехала в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и навестила 11-месячного Ваню Ф., которого сотрудники МЧС спасли из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске.

В сообщении на сайте омбудсмена говорится, что ребенок пробудет в клинике минимум еще 2-3 недели.

Сейчас его жизни ничего не угрожает, поврежденная ножка заживает, идет плановое лечение. Кузнецова принесла Ване в подарок игрушку, а также поговорила с его мамой о необходимой помощи.

Напомним, Ваня находился под завалами более 30 часов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, взрыв газа в доме в Магнитогорске произошел 31 декабря, погибли 39 человек. На расселение дома будет выделено 500 млн рублей.

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Спасенный из-под завалов магнитогорского дома младенец пробудет в больнице еще несколько недель

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Теги: Магнитогорск, дом, взрыв, обрушение, младенец, мальчик, Анна Кузнецова, лечение, омбудсмен



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