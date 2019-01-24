Россия не имеет никаких контактов с США по поводу ситуации в Венесуэле, - Песков

Москва не имеет никаких контактов с Вашингтоном по поводу ситуации, которая сложилась в Венесуэле, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля посоветовал с подобными вопросами обращаться в МИД России, передает Regnum.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предостерегает США от военного вмешательства в Венесуэле. По его словам, это привело бы к катастрофическим последствиям.

В январе президент Боливарианской республики Николас Мадуро во второй раз воглавил пост президента латиноамериканской страны, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в США.

23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро.

В Совфеде заявили, что Москва уже признала Мадуро президентом после всенародных выборов, и менять свое мнение не будет.