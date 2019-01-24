Чернушинский район преобразуют в городской округ

24 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Приволжский ФО Пермский край

Чернушинский район преобразуют в городской округ

В заксобрание Пермского края внесен законопроект о создании Чернушинского городского округа путем объединения поселений Чернушинского муниципального района, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно документам опубликованным на сайте регионального парламента, предлагается установить переходный период до 1 января 2020 года. За это время в муниципалитете пройдут выборы в новый представительный орган - думу Чернушинского городского округа. Дума будет состоять из 21 депутата.

Отметим, что в прошлом году в регионе прошли восемь объединительных процессов. В этом году с инициативой об объединении в заксобрание обратились власти Верещагинского и Осинского муниципальных районов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Чернушинский район преобразуют в городской округ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: заксобрание, Чернушинский городской округ, объединение, укрупнение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.01.2019 08:55 Мск В Прикамье продолжается укрупнение территорий: появится Верещагинский городской округ
Ранее 20.07.2018 10:53 Мск Депутаты Березников оставили чиновников Усольского района без денег
Ранее 21.06.2018 08:50 Мск Усольский район объединили с Березниками
Ранее 31.05.2018 10:12 Мск Усольский район Прикамья будет объединен с Березниками
Ранее 24.05.2018 11:24 Мск Депутаты заксобрания Пермского края одобрили укрупнение территорий
Ранее 16.05.2018 09:59 Мск Поселения Оханского района войдут в состав городского округа
Ранее 03.05.2018 10:40 Мск Объединительные процессы стартовали в сельских поселениях Пермского края
Ранее 28.04.2018 11:50 Мск Поселения Соликамского района Прикамья войдут в городской округ
Ранее 09.04.2018 07:59 Мск В заксобрание Прикамья внесен вопрос о создании Горнозаводского городского округа
Ранее 02.03.2018 15:12 Мск На еще одной территории Прикамья начался процесс объединения в городской округ

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 974

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети