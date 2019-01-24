Чернушинский район преобразуют в городской округ

В заксобрание Пермского края внесен законопроект о создании Чернушинского городского округа путем объединения поселений Чернушинского муниципального района, передает корреспондент Накануне.RU

Согласно документам опубликованным на сайте регионального парламента, предлагается установить переходный период до 1 января 2020 года. За это время в муниципалитете пройдут выборы в новый представительный орган - думу Чернушинского городского округа. Дума будет состоять из 21 депутата.

Отметим, что в прошлом году в регионе прошли восемь объединительных процессов. В этом году с инициативой об объединении в заксобрание обратились власти Верещагинского и Осинского муниципальных районов.