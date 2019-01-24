24 Января 2019
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Общество Свердловская область Уральский ФО

В будущей вотчине депутата Шипулина "бунтуют" спортсмены

25 января в Североуральск приедет министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт. Как стало известно Накануне.RU, местная спортивная и физкультурная общественность уже подготовилась к диалогу с высоким гостем.

Тон возможной встрече задаст депутат думы Североуральского городского округа Виктор Ильин, который уже записал "видеписьмо" именитых спортсменов и разместил его на "Ютюбе". Среди авторов послания – ветераны спорта Николай Цит, Николай Котов и тренер по конькобежному спорту Георгий Швидко.

Североуральск, спортсмены, видеообращение(2019)|Фото: youtube.com/Gorod-na-Vagrane

На протяжении 46 минут они рассказывают о том, в какие унизительные условия поставлены заслуженные спортсмены и физкультурники, в то время как чиновники "от спорта" считают себя привилегированной кастой.

"Мне уже не один год приходится сталкиваться с неприглядными делами, которые происходят в муниципальном бюджетном учреждении физкультуры и спорта Североуральска при попустительстве администрации городского округа, – рассказал Накануне.RU Ильин. – Попытаюсь вместе с жителями нашего города довести эту информацию до министра, но подозреваю, что сделать это будет непросто".

Отметим, что северные территории Среднего Урала до осени текущего года будут находиться под особым вниманием регионального руководства в связи с предстоящими довыборами депутата Госдумы по Серовскому одномандатному округу. Так, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, курирующий вопросы региональной политики, вчера в Серове провёл съезд глав муниципальных образований и председателей дум Северного управленческого округа. Часть встречи прошла за закрытыми для СМИ дверями.

В дальнейшем обстановка на севере области в ходе довыборов может накалиться. Несмотря на то, что региональные власти и лично губернатор Евгений Куйвашев готовятся сделать ставку в кампании на именитого спортсмена Антона Шипулина, легкой прогулки для него может и не случиться. Проблем в социальной сфере, в том числе и спортивной отрасли, в городах северного куста хоть отбавляй. Например, в том же Серове назревает продолжение скандала, среди участников которого – местный спортивный клуб и мэрия. На "кону" – помещение клуба, которое администрация муниципалитета в очередной раз выставила на торги. О конфликте уже знают силовики и руководство Свердловской области, а теперь его рассмотрят на уровне главы государства.

Серовский избирательный округ №174(2019)|Фото: ikso.org
Серовский одномандатный округ

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В будущей вотчине депутата Шипулина "бунтуют" спортсмены

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Теги: Леонид Рапопорт, Антон Шипулин, Виктор Ильин



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