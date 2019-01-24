24 Января 2019
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Наука и техника За рубежом

Ученые: Александр Македонский умер на шесть дней позже, чем считалось ранее

Ученый из новозеландского Университета Отаго опубликовала статью с собственной теорией, объясняющей необычную смерть Александра Македонского.

Александр Македонский, известный как Александр Великий на Западе и Искандер Зулькарнайн на Востоке, скончался в Вавилоне, во дворце Навуходоносора II, после 12-дневной болезни. Перед смертью он испытывал сильную лихорадку и потерял дар речи, что помешало ему назначить своего наследника.

Существует несколько версий смерти Македонского, большинство из них связаны с вирусными заболеваниями.

Доктор Кэтрин Холл считает, что царь скончался вследствие синдрома Гийена - Барре.

Синдро́м Гийена - Барре (СГБ, острый полирадикулоневрит) - острая аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.

За 1-3 недели до проявления заболевания у большинства пациентов отмечают признаки инфекции желудочно-кишечного тракта или дыхательных путей.

Холл опиралась на исторические документы, описывающие болезнь царя. Она отмечает, что у него развилась лихорадка, возникли боли в животе и быстро прогрессирующий паралич, но Александр Македонский сохранял рассудок до самой смерти.

Также сообщается, что тело в течение шести дней не проявляло признаков тления. Современники полководца сочли это свидетельством его божественного происхождения.

Но историки предположили, что паралич лишил Македонского возможности шевелиться, и его дыхание стало настолько легким и поверхностным, что врачи не смогли его уловить.

Поскольку пульс в ту эпоху измерять не умели, царя сочли мертвым. Но на самом деле в течение нескольких суток, когда его тело не разлагалось, в Македонском еще теплилась жизнь, сообщает "Мир24".

Холл делает вывод, что полководца посчитали мертвым раньше времени.

По ее словам, она бы хотела инициировать дебаты и, возможно, переписать учебники истории, так как считает, что настоящая смерть Александра наступила шестью днями позже, чем считалось ранее.

Ранее новозеландские ученые пришли к выводу, что Александр Македонский, скончавшийся незадолго до своего 33-летия 10 или 11 июня 323 года до нашей эры при крайне загадочных обстоятельствах, возможно, был отравлен с помощью вина, сделанного из ядовитого растения.

Доктор Лев Шеп, ведущий токсиколог из Национального центра ядов Новой Зеландии, полагает, что царя не могли отравить мышьяком или другими традиционными ядами, поскольку в таком случае смерть наступила бы быстрее.

Проведя ряд исследований, Шеп пришел к выводу, что злоумышленник мог использовать Veratrum album - чемерицу белую, ядовитое растение из семейства лилейных, широко используемое в современной гомеопатии. Эта трава была известна грекам как рвотное средство, и при отравлении дала бы именно такие симптомы, какие были зафиксированы у Александра.

Это совпадает с рассказом древнегреческого историка Диодора, в котором говорится, что Александр был сражен болью, выпив большую чашу неразбавленного вина в честь Геркулеса.

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Ученые: Александр Македонский умер на шесть дней позже, чем считалось ранее

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Теги: Александр Македонский, ученые, смерть



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