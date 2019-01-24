Бывший глава аппарата челябинской гордумы в суде отделался "условкой" и штрафом

Бывший руководитель аппарата гордумы Челябинска Юрий Чанов осужден на 1,5 года условно со штрафом в 20 тыс. рублей.

Чанова признали виновным в мошенничестве, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Напомним, в марте 2017 года бывший чиновник, тогда находясь в должности, потребовал от директора "Нового Художественного театра" Виталия Богверадзе передать ему в качестве вознаграждения 400 тыс. руб., пообещав выделить бюджетную субсидию. На самом деле никакую субсидию Чанов главе театра давать не собирался.

Стоит отметить, что это преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ.