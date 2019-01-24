24 Января 2019
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Бизнесмен Сергей Капчук обжаловал решение судьи, который посадил в тюрьму его брата-близнеца

Бизнесмен из "списка Титова", бывший уральский депутат Сергей Капчук подал апелляцию в Свердловский облсуд на решение Верх-Исетского суда Екатеринбурга, который предоставил бизнесмену ограниченный срок ознакомления с материалами его уголовного дела. Как рассказал Накануне.RU сам Капчук, он считает, что решение судьи было вынесено с грубыми нарушениями, так как этот же судья выносил приговор его брату-близнецу.

Как объясняет бизнесмен, на тот момент судья Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Евгений Зырянов 20 ноября принял решение дать Сергею Капчуку всего два дня на ознакомление с 20-ю томами материалов дела.

"Судья Зырянов в отсутствие моего адвоката, что является грубейшим нарушением права на защиту, воткнул мне какого-то адвоката, который даже не являлся дежурным, и просто об колено сломал всю эту ситуацию и удовлетворил ходатайство следователя об ограничении времени ознакомления с материалами дела", - говорит Капчук.

Бизнесмен утверждает, что ежедневно изучал свое дело, но не смог его осилить за такой короткий промежуток времени.

Апелляцию Капчука облсуд рассмотрит завтра, 25 января. В этот же день у бизнесмена будет еще одно заседание в Верх-Исетском суде по уголовному делу о хищении 2 млрд неденоминированных рублей. Примечательно, что по этому же делу судья Евгений Зырянов выносил приговор брату Сергея – Константину Капчуку, которого признали виновным еще в 2006 году. Позднее судебная коллегия лишила Зырянова статуса судьи, однако материалы дела Сергея Капчука, как он сам говорит, были переданы в облсуд не сразу, а только на следующий день. Адвокат бизнесмена тогда доложил обо всем происходящем вокруг Капчуков напрямую Владимиру Путину.

Отметим, что Сергей Капчук вернулся в Россию только летом 2018 года - до это он 15 лет находился в бегах по делу о мошенничестве.

По версии следствия, Сергею Капчуку, занимавшему в 1997 году пост заместителя постоянного представителя губернатора Свердловской области при президенте РФ, были выделены 2 млрд неденоминированных рублей на покупку квартиры в Москве. Деньги были переведены на счет его брата-близнеца Константина Капчука. Квартиру Сергей Капчук оформил на свою супругу, а потом продал, присвоив деньги себе. Сам Капчук заявлял недавно в суде, что уже 15 лет не понимает, в чем его обвиняют.

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Бизнесмен Сергей Капчук обжаловал решение судьи, который посадил в тюрьму его брата-близнеца

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Теги: Сергей Капчук, апелляция, Константин Капчук, суд



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