Представитель Google объяснил Госдуме, как обозначается принадлежность Крыма на картах

24 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России Крым Украина

Представитель Google объяснил Госдуме, как обозначается принадлежность Крыма на картах

Официальный представитель компании Google связался с Госдумой и объяснил, как обозначается принадлежность российского полуострова Крым на Google-картах. Оказалось, что при заходе в сервис из России Крым назван территорией РФ, а при заходе из-за рубежа – спорной территорией. Об этом председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин сообщил на пленарном заседании, передает корреспондент Накануне.RU.

Леонид Левин заявил, что комитет по безопасности оперативно проверил прозвучавшую на пленарном заседании информацию о том, что Крым на Google-картах якобы обозначается как территория Украины.

"Наше оперативное расследование не подтвердило эту информацию. На сегодняшний день при заходах с территории РФ Крым показывается как российская территория. Кроме того, с нами связался официальный представитель компании Google и официально подтвердил, что на территории РФ Крым показывается как российская территория, а за рубежом он показывается как спорная территория", - сообщил Левин.

Крым на карте, гугл-карты(2019)|Фото: гугл-карты

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Представитель Google объяснил Госдуме, как обозначается принадлежность Крыма на картах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: гугл-карты, Google, крым



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.01.2019 12:14 Мск "А то еще что-то отрежут и припишут другой стране": Володин вызвал в Госдуму представителя Google

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Как вы оцениваете выдворение Елены Бойко на Украину?

Результаты 974

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети