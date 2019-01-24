Представитель Google объяснил Госдуме, как обозначается принадлежность Крыма на картах

Официальный представитель компании Google связался с Госдумой и объяснил, как обозначается принадлежность российского полуострова Крым на Google-картах. Оказалось, что при заходе в сервис из России Крым назван территорией РФ, а при заходе из-за рубежа – спорной территорией. Об этом председатель комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин сообщил на пленарном заседании, передает корреспондент Накануне.RU.

Леонид Левин заявил, что комитет по безопасности оперативно проверил прозвучавшую на пленарном заседании информацию о том, что Крым на Google-картах якобы обозначается как территория Украины.

"Наше оперативное расследование не подтвердило эту информацию. На сегодняшний день при заходах с территории РФ Крым показывается как российская территория. Кроме того, с нами связался официальный представитель компании Google и официально подтвердил, что на территории РФ Крым показывается как российская территория, а за рубежом он показывается как спорная территория", - сообщил Левин.