24 Января 2019
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина

Порошенко обвинил Мадуро в популизме

Украинский президент Петр Порошенко не преминул поддакнуть США, стремящимся свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По его словам, протесты являются результатом популистской политики Мадуро. Об этом олигарх сказал на "Украинском завтраке" в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

"У нас очень большая опасность популизма. Есть те, кто не понимают, что это означает, и заявляют, что у нас будет фиксированная цена, ниже, чем рыночная, на определенные продукты для людей… Это то, что [бывший президент Венесуэлы Уго] Чавес и Мадуро делали в Каракасе в Венесуэле", - цитирует его "Интерфакс-Украина".

Олигарх намекает на свое противостояние с Юлией Тимошенко, которая обвиняет его в постоянном повышении тарифов на газ. В свою очередь, он обвиняет ее в популизме и заверяет, что никому не позволит снизить тарифы.

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Порошенко обвинил Мадуро в популизме

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Теги: Украина, Петр Порошенко, Николас Мадуро



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