24 Января 2019
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Общество Курганская область

Зауральский депутат-"эсер" попросил списать с жителей газовые долги по примеру Чечни

Депутат Курганской областной думы от "Справедливой России" Борис Шалютин решил не отличаться от своих коллег из Смоленска, Перми, Югры, Чувашии, Башкортостана и Свердловской области, и направил и.о. прокурора Зауралья Олегу Седельникову официальное депутатское обращение с просьбой списать жителям Курганской области долги за газ так, как это было сделано в Чечне.
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Свое обращение он разместил на своей странице в Facebook в открытом доступе.

"Прошу вас рассмотреть возможность обратиться с аналогичным иском в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц, проживающих на территории Курганской области", - написал Борис Шалютин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что учет потребителей "голубого топлива" в республике велся неправильно или не велся вообще - на одни и те же дома могли начисляться несколько счетов, договоры составлялись без ведома жильцов и даже на уже уехавших, умерших людей.

Напомним, по требованию прокуратуры в Чечне суд предписал структуре "Газпрома" "Газпром межрегионгаз Грозный" списать долги жителям столицы региона на 9 млрд руб., признав их "безнадежными к взысканию".

обращение, газ, долги, Борис Шалютин(2019)|Фото:Facebook страница Бориса Шалютина

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Зауральский депутат-"эсер" попросил списать с жителей газовые долги по примеру Чечни

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Теги: Борис Шалютин, Курган, депутат, долги, газ, Чечня, прокуратура



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