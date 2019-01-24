Зауральский депутат-"эсер" попросил списать с жителей газовые долги по примеру Чечни

Депутат Курганской областной думы от "Справедливой России" Борис Шалютин решил не отличаться от своих коллег из Смоленска, Перми, Югры, Чувашии, Башкортостана и Свердловской области, и направил и.о. прокурора Зауралья Олегу Седельникову официальное депутатское обращение с просьбой списать жителям Курганской области долги за газ так, как это было сделано в Чечне.

Свое обращение он разместил на своей странице в Facebook в открытом доступе.

"Прошу вас рассмотреть возможность обратиться с аналогичным иском в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц, проживающих на территории Курганской области", - написал Борис Шалютин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что учет потребителей "голубого топлива" в республике велся неправильно или не велся вообще - на одни и те же дома могли начисляться несколько счетов, договоры составлялись без ведома жильцов и даже на уже уехавших, умерших людей.

Напомним, по требованию прокуратуры в Чечне суд предписал структуре "Газпрома" "Газпром межрегионгаз Грозный" списать долги жителям столицы региона на 9 млрд руб., признав их "безнадежными к взысканию".