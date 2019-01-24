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Общество Свердловская область

Свердловская прокуратура принимает меры по восстановлению прав обманутых дольщиков Арамиля

Прокуратура Свердловской области принимает меры по восстановлению в ближайшее время прав обманутых дольщиков Арамиля. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, от двух застройщиков "Лоджик-Девелопмент" и "ИГК Лоджик-Девелопмент" пострадали 300 граждан.

Добавим, что строительство домой возобновили летом 2017 года, а в декабре 2018 года совсем другой инвестор (компания "ТЭН") завершили работы по ул. Текстильщиков, 6 в г. Арамиль и в пос. Светлый, д. 8/3.

Недостроенными остались ещё четыре объекта.

"Новыми инвесторами, которым предстоит оказать помощь оставшимся 176 гражданам, являются: группа компаний "Форум-Групп", АО "Корпорация "Атомстройкомплекс" и ООО "Новая строительная компания", - добавили в прокуратуре.

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков проинформировал губернатора региона Евгения Куйвашева о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на окончательное разрешение сложившейся ситуации.

Напомним, что люди неоднократно приезжали в Екатеринбург и устраивали митинги и пикеты.

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Свердловская прокуратура принимает меры по восстановлению прав обманутых дольщиков Арамиля

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Теги: кольцовский дворик, Екатеринбург, долгострой, дольщики, пайщики, полпредства, Цуканов, Михаил Волков, арамиль



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