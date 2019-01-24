Донадзирались? Контраразведка пришла в питерский стройнадзор

Сотрудники ФСБ примерно в полдень 24 января явились в службу государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, по некоторым данным, идет выемка документов.

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Как сообщает "Фонтанка.ру", руководитель ведомства Евгений Ким в момент визита силовиков находился на совещании в мэрии в Смольном и оказался просто не в курсе происходящего. Между тем, сотрудников ФСБ интересовали, по данным издания, как раз кабинеты Кима и его заместителей.

Информация о проводимых правоохранительными органами мероприятиях крайне скупа, ни в ФСБ, ни даже в самой службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга никаких комментариев не дают.

Евгений Ким трудится руководителем ведомства с апреля 2018 года.