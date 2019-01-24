Моор принял волевое решение по "мусорной" реформе: платить будем с человека, а не с "квадрата"

Губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал решение относительно поправок в "мусорную" реформу. Новый тариф по 5,04 рубля к квадратного метра жилья — будет отметен, а платить тюменцы будут по количеству проживающих: для жителей многоквартирных домов тариф составит 139,06 рублей, для индивидуальных жилых — 119,24 рублей с человека в месяц. Информация Накануне.RU подтвердилась.

По его словам, для дачных обществ сохраняется возможность платить по факту вывезенного мусора. При этом вопрос распределения затрат внутри обществ остается на усмотрение дачников. Юридические лица же, у кого есть техническая возможность, также смогут платить по факту.

Губернатор заявил, что для многодетных семей будет предусмотрены социальные меры.

"Расчет с квадратного метра был выгоден большим семьям. При новой системе оплаты именно на эту категорию в первую очередь нужно ориентировать нашу систему социальной помощи. Я внес в Тюменскую областную думу проект закона о поддержке многодетных семей, у которых доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума. Эта мера даст право на ежемесячную компенсацию 100% платы за вывоз отходов на каждого ребенка. Вчера обратился к областным депутатам с просьбой принять этот закон на ближайшем заседании думы - 07 февраля и распространить его действие с 01 января этого года", - написал он.

Александр Моор также ответил и на вопросы недовольной части населения, которые требовали "взвешивать" мусор.

"На первый взгляд кажется, что самое справедливое – платить за фактически произведенные отходы. Но, как показала практика, данная система не работает. Именно по этой модели оплачивал мусор частный сектор. Пройдите вокруг деревень, поселков, дачных обществ и вы увидите – все в отходах. Получается, что как только у людей появляется возможность повлиять на размер своей оплаты, они начинают хитрить или не платить вообще. По итогам 2018 года в Тюменской области только 35% владельцев частных домов заключали договоры на утилизацию мусора. Если мы хотим сохранить окружающую среду, надо такую возможность исключить в принципе. Новая система оборота отходов, принятая в нашей стране, решает и эту проблему. Если ты заплатил, нет смысла выбрасывать мусор на незаконную свалку. Новая система проста в администрировании – каждый мусорный контейнер твой", - подчеркнул глава региона.

Отметим, что согласно расчетам правительства, среднестатистический тюменец производит 276,9 кг мусора, а житель деревни или частного дома - 237,4 кг.

"Сравнение с результатами других регионов подтверждает, норматив у нас реальный. Есть регионы у кого цифры практически такие же, есть те, у кого они больше, в полтора, два и даже три раза", - делает вывод Моор.