"Желтые жилеты" будут баллотироваться на выборах в Европарламент

Представители движения "желтые жилеты" намерены баллотироваться на выборах в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года.

По данным Le Figaro, активисты уже подготовили список, в нем десять человек, возглавляет его 31-летняя воспитательница Ингрид Левавассер, проживающая в департаменте Эр.

Согласно опросу социологической службы Elabe, список "желтых жилетов" с 13% голосов занял третье место, пишет Regnum. На первом - список кандидатов от партии "Вперед, Республика!" Эмманюэля Макрона, на втором - "Нацинальное объединение" Марин Ле Пен.

Напомним, несмотря на уступки французского правительства, массовость движения "желтых жилетов" растет.

12 января во Франции прошла девятая акция "жилетов". В общей сложности в субботу в акциях протестов приняли участие около 84 тысяч человек.

Напомним, власти Франции из-за народных протестов уже пошли на уступки, официально введен мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо сроком на шесть месяцев.

Президент Эмманюэль Макрон в обращении к гражданам перед новым годом объявил об увеличении минимального размера оплаты труда на 100 евро за счет государственной казны и отмене с 2019 года обложения сверхурочных часов социальными сборами, а также попросил работодателей выплатить сотрудникам новогодние премии.