"Автомобилист" отправился на выезд без четырех хоккеистов

Хоккейный клуб "Автомобилист" отправился на очередной выезд. Несколько игроков с командой не поехали.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба, начинается выездная серия против соперников по дивизиону Харламова. 25 января предстоит матч против нижнекамского "Нефтехимика", 27 января - магнитогорского "Металлурга", а 29 января - казанского "Ак Барса".

На выезд отправились следующие хоккеисты - вратари: Якуб Коварж, Андрей Макаров и Владимир Сохатский; защитники: Станислав Егоршев, Кирилл Лямин, Кирилл Кольцов, Ефим Гуркин, Георгий Мишарин, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Иван Вишневский, Даниил Валитов, Никита Трямкин и Алексей Василевский; нападающие: Найджел Доус, Дэн Секстон, Анатолий Голышев, Илья Крикунов, Георгий Белоусов, Франсис Паре, Евгений Грачев, Степан Хрипунов, Денис Казионов, Вячеслав Литовченко, Андрей Обидин, Артем Гареев, Максим Рассейкин, Стефан Да Коста и Никита Сетдиков.

Как добавили в клубе, Александр Торченюк отправился в "Горняк", а Александр Кучерявенко, Евгений Чесалин и Виталий Попов восстанавливаются после травм.

Напомним, на этой неделе "Автомобилист" разгромил челябинский "Трактор" в Екатеринбурге..