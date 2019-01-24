В Кургане ищут женщину, пропавшую более двух лет назад

Следственные органы Зауралья ищут женщину, которая пропала еще в сентябре 2016 года.

Последний раз Марину С. видели в деревне Золотовка в Петуховском районе, также есть информация, что она жила в Кургане.

До настоящего времени местонахождении женщины не установлено, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

На вид Марине около 35-40 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения. У женщины большой нос с горбинкой.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по номерам телефонов в Кургане: 8 (3522) 43-97-94, 43-60-25, 23-90-50.