24 Января 2019
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Происшествия В России

Пирумову удвоили срок в колонии по "делу реставраторов"

Мосгорсуд ужесточил с полутора до трех лет колонии приговор по "делу реставраторов" бывшему замминистра культуры России Григорию Пирумову.

Штраф с 300 тысяч суд постановил увеличить до 1 млн рублей.

Кроме того, Пирумову пересчитают назначенный срок наказания по схеме "день за полтора". Таким образом, из срока наказания ему осталось отбыть шесть с половиной месяцев, передает ТАСС.

Напомним, ранее фигуранты "дела реставраторов" избежали реальных сроков. Они полностью признали свою вину, погасили ущерб в 100 млн рублей, а представ перед судом в особом порядке, получили условные сроки или, как Пирумов, отбытый в СИЗО.

В мае Пирумова арестовали по новому делу. Как сообщалось, чиновник обвиняется в мошенничестве на 450 млн рублей при строительстве объектов Эрмитажа. Руководство музея оценило ущерб от мошенничества при строительстве здания публичной библиотеки музея в 860 млн рублей.

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Пирумову удвоили срок в колонии по "делу реставраторов"

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Теги: григорий пирумов, дело реставраторов



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