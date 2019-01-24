24 Января 2019
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Политика В бывшем СССР Украина

Киевский суд заочно приговорил Януковича к 13 годам

Оболонский районный суд Киева заочно огласил приговор свергнутому президенту Украины Виктору Януковичу, назначив наказание в виде 13 лет лишения свободы (обвинение просило 15 лет). Судьи зачитывали приговор около шести часов.
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Суд признал Януковича виновным в "госизмене" и "пособничестве в ведении агрессивной войны", что будто бы выразилось в написании письма президенту РФ Владимиру Путину "для содействия нарушению суверенитета Украины, а также для легитимации российской агрессии". Янукович якобы осознавал "противоправность" своих действий.

При этом Янукович признан невиновным и оправдан по ч. 3 ст. 110 УК Украины ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", пункт "Умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины"). То есть он, согласно решению суда, не предпринимал действий для изменения границ Украины. Напомним, в 2017 году лингвистическая экспертиза не нашла признаков сепаратизма в письме Януковича о помощи для нормализации ситуации в стране после переворота.

Адвокат Александр Горошинский неоднократно заявлял о политизации дела. В ноябре он отметил, что оно должно быть закрыто, поскольку превышены все разумные сроки досудебного расследования, а Януковичу так и не вручили подозрение, так что его нельзя считать подозреваемым. Кроме того, нарушались права на защиту, которую вовремя не уведомляли о судебном заседании.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik отметил, что "сама постановка вопроса – обвинение в госизмене человека, которого отодвинули от власти в результате госпереворота, – носит лицемерный, иезуитский характер".

Напомним, что в ходе следствия были получены показания бывших высокопоставленных чиновников, что Янукович старался избежать кровопролития и не отдавал приказа стрелять по людям. Выступить на суде с последним словом ему так и не дали.

Для заочного суда над Януковичем нынешний президент страны Петр Порошенко даже подписал специальный закон в апреле 2017 года. Таки образом, процесс длился почти два года. Решение вступает в силу после апелляционного обжалования, если оно будет подано в течение 30 дней. Также Янукович должен компенсировать судебные издержки в размере почти 100 тыс. грн.

Судебный процесс запомнился конфузом с Порошенко, который год назад был вызван на допрос в качестве свидетеля. После непродолжительных показаний суд немедленно прервал его допрос, как только адвокаты задали ему неудобный вопрос: почему в феврале 2014 года Верховная рада на следующий же день сместила Януковича за "самоустранение", а Порошенко исчез из страны на целую неделю с 1 по 8 января, тайно отдыхая на Мальдивах, и Рада не поставила вопрос о его самоустранении и смещении.

Виктор Янукович(2014)|Фото:

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Киевский суд заочно приговорил Януковича к 13 годам

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Теги: Украина, Виктор Янукович, госизмена



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