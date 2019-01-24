24 Января 2019
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Стоимость аэропорта в Березниках составит 78 миллионов рублей

Депутаты заксобрания Пермского края на сегодняшнем заседании поддержали изменения в перечень объектов капитального строительства Пермского края, предложенные первым заместителем председателя правительства Ольгой Антипиной, передает корреспондент Накануне.RU.

Изменения предполагают покупку аэропорта в Березниках. Цена сделки - 78 млн руб.

Сейчас аэропорт имеет статус посадочной площадки. Имущественный комплекс аэропорта состоит из взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием, рулежной дорожки, перрона, стоянки самолетов, а также трех вертолетных площадок.

Сейчас имущественный комплекс принадлежит бизнесмену Александру Флегинскому.

Напомним, до 2001 г. аэропорт принимал пассажирские самолеты, затем у гавани отозвали разрешение на выполнение полетов. Аэродром исключен из федерального реестра. Флегинский приобрел аэропорт в 2008 г. и планировал провести его реконструкцию, но проект не был реализован. Власти края намерены использовать аэропорт для нужд санавиации и авиалесоохраны.

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Стоимость аэропорта в Березниках составит 78 миллионов рублей

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Теги: аэропорт, авиация, Березники



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Ранее 06.12.2018 08:11 Мск Пермский край может выкупить аэропорт Березников

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