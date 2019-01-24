США обкатали на Венесуэле схему смены власти по всему бывшему СССР, - Жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что США обкатали на Венесуэле схему смены власти в бывшем СССР.

По словам парламентария, "на Венесуэле прокатали без единого выстрела".

"Это готовая схема, чтобы по всему бывшему СССР бескровным путем снести действующую власть, а потом кромсать страну", - цитирует Жириновского Regnum.

В январе президент Боливарианской республики Николас Мадуро во второй раз воглавил пост президента латиноамериканской страны, однако его легитимность не была признана Организацией американских государств, а также в США. В частности, американский госсекретарь Майк Помпео осудил "незаконную узурпацию власти" с "несвободными и несправедливыми выборами" и выразил поддержку Национальному собранию Венесуэлы.

23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро.

Москва уже признала Мадуро президентом после всенародных выборов, и менять свое мнение не будет, заверили в Совфеде. Оппозиционного лидера Венесуэлы, назначенного США, в свою очередь поддержали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Парагвай, Перу и Организация американских государств.

Накануне между армией и сторонниками новой власти начались столкновения. На поддержку лидера народ вышел на улицы.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия предостерегает США от военного вмешательства в Венесуэле, это привело бы к катастрофическим последствиям.