На расселение взорвавшегося в Магнитогорске дома будет выделено 500 млн рублей

На расселение жилого дома в Магнитогорске, где 31 декабря прошлого года взорвался газ, будет выделено полмиллиарда рублей. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

16 января президент России Владимир Путин поручил полностью расселить дом. Челябинская область уже получила из федерального бюджета 147 млн рублей на расселение жителей седьмого и восьмого подъездов.

Как заявил сегодня Медведев, Правительство продолжает оказывать помощь пострадавшим жителям многоквартирного дома в Магнитогорске. По словам премьера, на расселение дома из резервного фонда будет выделено около 500 млн руб.

Ранее сообщалось, что магнитогорский дом будут расселять в несколько этапов.