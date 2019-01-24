Бывшему зауральскому замгубернатора покинуть СИЗО не помогла ни защита, ни разговоры про маленькую дочь

Курганский городской суд 24 января продлил меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему заместителю губернатора Зауралья Роману Ванюкову, который обвиняется в получении крупных взяток, передает корреспондент Накануне.RU.

Ванюков останется в СИЗО до 28 марта 2019 года.

В ходе заседания защита экс-замгубернатора просила суд отпустить Ванюкова под домашний арест. Также было отмечено, что у бывшего чиновника есть маленькая дочка, которая скучает по папе. Однако суд эти доводы к сведению не принял и ходатайство адвоката не удовлетворил.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 29 ноября 2018 года Ванюков был задержан у себя дома по подозрению в получении взятки в особо крупном размере - работая директором департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ, в 2018 году он, по версии следствия, получил через посредника Олега Пархаева, который является знакомым бывшего чиновника, взятку в размере 3 млн руб. из обещанных ему 26 млн руб. от щучанского бизнесмена и депутата районной думы Авака Бабаяна, фирма которого делала ремонт автомобильной дороги на территории Курганской области.

Совсем недавно на Ванюкова завели еще два уголовных дела - по версии следствия, экс-чиновник получил от двух бизнесменов взятки на общую сумму в 1 млн руб.