"Реал" стал самым доходным клубом Европы, заработав рекордные 750 млн евро

Опубликован отчет о доходах футбольных клубов Европы по итогам сезона-2017/18. Его составила аналитическая компания Deloitte.

Так, на первое место по доходам вышел мадридский "Реал", который заработал рекордные 750,9 млн евро. На втором месте оказалась каталонская "Барселона" с 690,4 млн. А вот лидировавший по итогам прошлого сезона английский "Манчестер Юнайтед" опустился на третье - его доходы составили 666 млн.

Стадион "Камп Ноу", где играет "Барселона"

За ними идут немецкая "Бавария" (629,2 млн), английский "Манчестер Сити" (568,4 млн), французский ПСЖ (541,7 млн), английские "Ливерпуль" (513,7 млн), "Челси" (505,7 млн), "Арсенал" (439,2 млн) и "Тоттенхем" (428,3 млн), итальянский "Ювентус" (394,9 млн) и немецкая "Боруссия Д" (317,2 млн).

Как пишет "Чемпионат", из российских клубов в топ-30 рейтинга попал лишь питерский "Зенит", который занял 25-е место с доходом в 167,8 млн евро.

Напомним, скоро пройдут первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА, где почти все перечисленные клубы сыграют между собой.