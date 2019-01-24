Су-27 перехватил шведский самолет-разведчик над Балтийским морем

Истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне перехватил шведский самолет-разведчик "Гольфстрим", летевший над Балтийским морем в сторону границы России.

Об этом сообщили Накануне.RU в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что разведывательный самолет летел с выключенным транспондером.

После того, как шведский самолет отдалился от российской границы, истребитель вернулся на аэродром базирования.

В ноябре российский Су-27 перехватил у границ воздушного пространства РФ над Черным морем самолет радиотехнической разведки ЕР-3Е Aries ВМС США.

Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения границы воздушного пространства Российской Федерации, сообщил в Минобороны.

После того, как американский самолет изменил курс полета, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее пресс-служба ВМС США в Европе и Африке опубликовала сообщение о том, что российские военные допустили небезопасный перехват самолета-разведчика в международном воздушном пространстве над Черным морем.