24 Января 2019
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"Займитесь делом!" Глава архивов обвинил "переименователей" Свердловской области в необъективности

Сегодня казаки по всей России вспоминают "100-летие со дня начала репрессий против казачества". В честь этого 24 января Екатеринбургская епархия проводит памятные мероприятия, а казаки вновь собираются на пикет. Протестующие попытаются привлечь внимание общественности к вопросу переименования Свердловской области, которая названа в честь Якова Свердлова, по мнению "переименователей", - "организатора террора и геноцида казачества", передает корреспондент Накануне.RU.

26 января в полдень казаки выйдут к памятнику Свердлову. У них по-прежнему одно требование – переименовать область в Екатеринбургскую, а также перенести памятник Якову Свердлову с центральной улицы города. Сообщение о готовящемся пикете распространил в соцсетях один из участников мероприятия Степан Иванов.

Отметим, что в прошлом году казаки уже устраивали такую акцию протеста. В вопросе переименования области их поддерживает и РПЦ, а также Всемирный русский народный собор, представители которого накануне заявили о необходимости вынести эту тему на общественное обсуждение.

Церковники считают, что Свердлов подписал директиву о расказачивании и положил начало массовому истреблению и переселению казаков с Дона, Северного Кавказа и Урала. Однако историк, начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин обвинил "переименователей" в необъективности.

"Пусть выносят на обсуждение этот вопрос, им это никто не мешает делать. Но та аргументация, которую они приводят, она, так скажем, не совсем правдивая. Тогда шла война, и на войне не только казаков убивали, убивали многих людей. Те казаки, которые были врагами советской власти, они естественно и полегли на поле боя. Но и они, кстати, сами "хорошо" порубили не только "красных", но и мирное население. Нужно посмотреть, что делали эти казаки, документики-то имеются, просто их надо изучать. На войне никто не бывает чистеньким, поэтому нельзя сваливать вину только на одну сторону и не замечать, что делали казаки в станицах сибирских, донских и ряде других станиц", – поделился с Накануне.RU Капустин.

Сам историк не возражает против референдума по поводу переименования Свердловской области, однако он отмечает, что обсуждение этого вопроса, а также конкретно личности Якова Свердлова должно быть аргументировано и подкреплено историческими фактами, чтобы решение получилось объективным.

"А что касается наименования Свердловской области, то именно тогда, когда область называлась Свердловской – были достигнуты совершенно потрясающие успехи и в хозяйственном развитии, и во многих других сферах жизни. Поэтому для нас это память, это история. Если есть желание такое горячечное – переименовывать, то, я считаю, лучше заниматься делом, чем вот этими переименованиями. От них не холодно не жарко", – добавил Александр Капустин.

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести 25-летний мораторий на переименования и снос памятников. "В то время как в бюджете города и области урезаются расходы на социальную сферу, глупо выходить с такими инициативами, которые повлекут за собой расходы бюджета и, главное, неудобства для жителей Свердловской области", – сказал Накануне.RU депутат.

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"Займитесь делом!" Глава архивов обвинил "переименователей" Свердловской области в необъективности

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Теги: переименование Свердловской области, Яков Свердлов, епархия, казаки



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