Мэр Высокинский забрал себе в замы министра, пострадавшего от "антитунгусовской войны"

Глава администрации Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Александра Ковальчика, который еще вчера занимал пост министра экономики Свердловской области, своим первым заместителем вместо Алексея Кожемяко, ушедшего из мэрии по своему желанию. Со стороны это выглядит как замена одного, пусть бывшего, человека Владимира Тунгусова, на другого, однако наблюдатели говорят, что теперь это не так.

Новый работник мэрии известен свердловчанам прежде всего тем, что его обвиняли в растрате средств екатеринбургского МУП "Водоканал". Задержание Ковальчика, занимавшего пост гендиректора городского предприятия, состоялось в 2013 году, "силовой наезд" пришелся на горячую фазу конфликта областных и муниципальных властей. О масштабах противостояния говорит уже то, что в том же году проходили обыски в доме "серого кардинала" мэрии, трудившегося в должности замглавы администрации, Владимира Тунгусова. Сам вице-мэр отделался легким испугом (а, может, даже и этого с ним не случилось), а вот Ковальчик попал за решетку. Городская команда давала понять, что сдавать соратника не собирается.

И в 2015 году ленинский райсуд вынес оправдательный приговор Ковальчику ввиду "отсутствия состава преступления". Его обвиняли по статьям "злоупотребление полномочиями" и "растрата". Ущерб от действий гендиректора оценивали в 21 млн руб. В ходе судебного процесса гособвинение запросило для чиновника условное наказание в виде четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере 200 тыс.руб.

Позже Ковальчик смог перейти на работу в областное правительство - уже после того, как Тунгусов забрался в логово бывшего врага и в результате принудительного замирения, состоявшегося после вмешательства Кремля, стал главой администрации губернатора, а потом и вице-губернатором.

Является ли Александр Ковальчик "человеком Тунгусова" в мэрии, где теперь от людей бывшего "серого кардинала", вроде бы, активно избавляются - сложно сказать.

"Ситуация намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. У Ковальчика были далеко не однозначные отношения с Тунгусовым, а у Высокинского с Ковальчиком всегда были хорошие отношения. В этом плане он ему доверяет и не считает его "человеком Тунгусова", - прокомментировал Накануне.RU политолог Александр Пирогов.

По его мнению, если каждого считать "человеком Тунгусова", то тогда не набрать необходимое количество специалистов и руководителей.

"Под Тунгусовым находилась большая часть чиновников, которые работают в различных органах власти, в том числе это и руководители МУПов, один из которых ["Водоканал"] возглавлял Ковальчик. Это достаточно серьезный стереотип, который распространяется, но не имеет под собой никаких оснований. У Ковальчика хорошие отношения и с губернатором, и с Высокинским, которому необходим крепкий руководитель, кому он может доверять. Здесь выбор достаточно понятен, логичен и обоснован", - заверил Пирогов.

Новое назначение Накануне.RU прокомментировал депутат гордумы Дмитрий Сергин, который застал Ковальчика ещё будучи работником мэрии. Он считает, что новый зам - "человек Высокинского", а их связку можно назвать работоспособной, ведь они "понимают друг друга с полуслова".

"Мне представляется, что Ковальчик наиболее близок не к Тунгусову и Куйвашеву, а к Александру Геннадьевичу [Высокинскому]. Потому что они трудились в разных администрациях: Высокинский был заместителем главы региона, а Ковальчик управлял комитетом экономики в мэрии. Они довольно давние соратники. Говорят на одном языке и понимают друг друга с полуслова", - добавил Сергин.

Он также считает, что руководство МУПом "Водоканал" для Ковальчика лоббировал именно Высокинский, когда был заммэра, а не Тунгусов. Также именно новый глава Екатеринбурга помог стать ему министром экономики региона.

"Я уверен, что будет очень работоспособная связка, ведь Ковальчик хорошо вёл "Водоканал". Конечно, может присутствовать один психологический момент. Речь идёт о том, что он провёл какое-то время под стражей, и этот факт сложно убрать из биографии. Это откладывает свой отпечаток, но достаточно много времени прошло. Он постарается забыть все эти вещи", - резюмировал депутат.

Отметим, что мэрия под руководством Высокинского одним из первых шагов обозначила приватизацию крупнейших МУПов, таких как "Спецавтобаза", "Уралбиомед", база "Екатеринбургобщепит", "Торговый дом "Железнодорожный" и школьно-базовая столовая "Золушка". "Водоканал" в этом списке пока официально не фигурировал, но там уже тоже "наводят порядок" - на предприятии уволили нескольких заместителей директора. Надо полагать, что именно Ковальчик как соратник Высокинского займется реализацией намеченных в отношении городского имущества планов.