"В Югре нулевая толерантность к коррупции". Комарова намерена помогать правоохранителям в деле Дегтярёва

В департаменте общественных и внешних связей Югры прокомментировали задержание мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярёва после обысков в администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

В ведомстве сообщили, что главе региона Наталье Комаровой было сразу же доложено о происходящем.

"Региональные власти следят за развитием ситуации, сложившейся в муниципалитете. Если потребуется, со стороны правительства региона будет оказано необходимое содействие правоохранительным органам при проведении следственных мероприятий. Напомним, что ранее губернатор неоднократно говорила о "нулевой" толерантности к любым проявлениям коррупции", - сообщили в департаменте.

Напомним, обыски в мэрии и кабинете Дегтярёва начались утром. Их якобы проводят сотрудники ФСБ и СК.

По неподтвержденной пока информации, 22 января городской суд обязал мэрию расторгнуть договор с местным предпринимателем, по которому земля, дешево проданная для строительства жилого квартала, вдруг перепродавалась гораздо дороже под строительство ТЦ "Лента".

По одной из версий, возможно, Дегтярёв сопровождал эту сделку. Наблюдатели не исключают, что, возможно, речь шла о защите профита, который должны были получить местные чиновники-бизнесмены и депутаты.