24 Января 2019
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Политика Центральный ФО В России За рубежом Крым

"А то еще что-то отрежут и припишут другой стране": Володин вызвал в Госдуму представителя Google

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин поручил пригласить в парламент представителя американской корпорации Google.
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По его словам, разговор пойдет о нарушении Конституции России со стороны компании, которая "берет и отражает на своей карте Крым как территорию другой страны".

"А сегодня это территория России. Это нарушение нашей Конституции, нарушение наших законов, поэтому было бы правильно комитету по безопасности пригласить представителя компании Google и выстроить нашу позицию", - цитирует Володина РИА Новости.

Он отметил, что после этого будет принято решение.

"У нас возможности с вами есть, давайте их использовать, а то потом они еще что-то отрежут и припишут другой стране", - добавил спикер.

Напомним, в конце прошлого года Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей и пригрозил изменить закон для блокировки поисковика.

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"А то еще что-то отрежут и припишут другой стране": Володин вызвал в Госдуму представителя Google

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Теги: Володин, Google, Крым, Госдума



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