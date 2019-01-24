24 Января 2019
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Общество Ямало-Ненецкий АО

В Обской губе заработал ледокольный тандем "Газпром нефти"

Ледокол "Андрей Вилькицкий" приступил к работе в Обской губе. Как сообщили Накануне.RU в "Газпром нефти", вместе с судном-близнецом "Александр Санников" он обеспечивает проводку танкеров в районе терминала "Ворота Арктики".

Через терминал круглогодично отгружают нефть Новопортовского месторождения, расположенного на полуострове Ямал. В 2018 году добыча углеводородов на этом промысле выросла на 40%.

(2019)|Фото: gazprom-neft.ru

Напомним, "Андрей Вилькицкий" сдан в эксплуатацию в декабре 2018 года. Ледокольный тандем "Газпром нефти" может выполнять широкий перечень задач в сложной ледовой обстановке: швартовные операции, буксировку, защиту "Ворот Арктики" от ударных воздействий льда.

Как отметил первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев, доля арктической нефти уже превышает 20% общего объема нефтедобычи компании. "В стратегии развития до 2030 года "Газпром нефть" делает особую ставку на освоение этого региона, поэтому для нас важно наращивание логистических мощностей", – подчеркнул он. Наличие собственных ледоколов, по словам Вадима Яковлева, открывает новые перспективы для дальнейшего развития добычи в Арктике.

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В Обской губе заработал ледокольный тандем "Газпром нефти"

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Теги: Газпромнефть, обская губа, ледокол, Андрей Вилькицкий, Александр Санников



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