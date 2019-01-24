В Прикамье подвели итог новогодних праздников и начали готовиться к следующим

Новогодние мероприятия в Пермском крае будут проходить в едином стиле. Отсутствие единого стандарта при проведении празднеств министр культуры края Вячеслав Торчинский назвал одним из моментов, над которым еще можно поработать. Итогам новогодних празднеств было частично посвящено заседание правительства края с участием губернатора Максима Решетникова.

Торчинский в частности отметил, что есть три позиции, на которые стоит обратить внимание. "Раз уж мы разработали и внедряем фирменный стиль, надо максимально его выделять — это не должно быть формальностью. Очень важно формирование единого стандарта мероприятий. Есть разница между качеством столичных мероприятий, и даже в центре Перми и на окраинах Перми, и между качеством мероприятий, которые проходят в территориях. Пока единого стандарта нет. Должен быть серьёзный контроль за исполнением тех обязательств, которые берут на себя наши партнеры", - подчеркнул министр.

Губернатор согласился, что еще есть, где продолжить работу. По его словам, нужно формировать общественные пространства и центры притяжения в отдаленных районах, а для детей, которые поедут на праздник в центр, должно быть удобно добираться. Кроме того, губернатор подчеркнул, что нужно уделять повышенное внимание вопросам безопасности. "Надо побольше палаток, где можно погреться, надо отдельно обучить волонтеров, чтобы у нас инцидентов на горках не случалось. Чем мы выше строим горки, тем больше внимания нужно уделять безопасности", — обозначил глава Прикамья.

Всего за 10 выходных дней в Прикамье прошло 3,6 тыс. различных мероприятий - на 1,2 тыс. больше, чем планировалось. Мероприятия только в Перми посетили почти 1,1 млн человек.

Так, в Перми прошел первый в истории "Новогодний маршрут", его посетили 500 тысяч человек. 380 тысяч человек посетили ледовый городок, на бесплатных рождественских каруселях прокатились 19,2 тысячи детей, а зимний кубок ледовой скульптуры "Зимний вернисаж" собрал более 20 тысяч зрителей.

Решетников оценил организацию в целом положительно: "Мы сделали очень большой шаг вперёд в организации всех этих мероприятий. В этом году был очень хороший событийный ряд и с точки зрения представлений наших театров, и международный Рождественский фестиваль, который посетили 8,5 тысяч зрителей. Впервые на здании Театра-Театра были показано свето-проекционное шоу. И в Хохловку в два раза больше людей приехало. Но это тоже ещё не предел, надо двигаться дальше".

"Новогодний маршрут", например, в следующем году решено расширить за счет локаций в Мотовилихинском и Кировском районах - так удастся частично разгрузить центр. Гуляющие посетят Сквер Розалии землячки, УДС "Молот" и, возможно, пройдутся до Площади дружбы. К следующим новогодним праздникам будет цсилено оформление улиц во всех районах города, зонирование и оформление парков.