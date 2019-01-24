Задержан мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярёв

Мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярёв задержан после обысков в администрации, сообщил Накануне.RU источник, знакомый с ситуацией.

Обыски в мэрии и кабинете Дегтярёва начались утром. Их якобы проводят сотрудники ФСБ и СК.

Напомним, по информации паблика "Голос Нефтеюганска", 22 января городской суд обязал мэрию расторгнуть договор с местным предпринимателем, по которому земля, дешево проданная для строительства жилого квартала, вдруг перепродавалась гораздо дороже под строительство ТЦ "Лента".

По одной из версий, возможно, Дегтярёв сопровождал эту сделку. Наблюдатели не исключают, что, возможно, речь шла о защите профита, который должны были получить местные чиновники-бизнесмены и депутаты.