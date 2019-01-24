"Мисс Москва" разводится с королем Малайзии, отрекшимся от престола

"Мисс Москва 2015" Оксана Воеводина (26) и бывший король Малайзии Мухаммад V Фарис (49) разводятся. Впрочем, представители пары не дают пока официальных комментариев. Пикантность ситуации заключается в том, что брак был заключен всего несколько месяцев назад. Затем стало известно об отречении короля, потом – о предполагаемой беременности Воеводиной, и вот теперь – слухи о расставании.

Пара устроила в ноябре 2018 года шикарное торжество в Москве. Правда, неизвестно, отмечали ли они свадьбу в Малайзии, а главное – был ли действительным брак?

Мухаммад являлся избранным королем, полномочия которого (в основном, представительские функции) действуют пять лет без права повторного избрания. Короля выбирают из числа султанов девяти штатов, входящих в состав страны. Право стать султаном штата передается по наследству, и Мухаммад таковым остался, правда, с самим его наследованием титула имеется коллизия, так что и тут его положение не слишком устойчиво.

Оксана Воеводина