В Подмосковье задержан начальник ОМВД Чехова

В Подмосковье задержан начальник ОМВД России по городу Чехов. Силовика подозревают в незаконном обороте оружия.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СК России по Московской области, сегодня в рамках расследования уголовных дел по фактам получения взяток его подчиненными, в жилище у высокопоставленного полицейского проведен обыск. Там был обнаружен пистолет системы ПМ со снаряженным магазином, в котором имелись четыре патрона.

Как отметили в ведомстве, при этом номерные обозначения на пистолете были спилены. Баллистическая экспертиза показала, что он является огнестрельным оружием, а патроны - боеприпасами.

Возбуждено дело по статье о незаконном обороте оружия. В настоящее время начальника ОМВД допрашивает следователь. Решается вопрос об избрании для задержанного меры пресечения.