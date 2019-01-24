24 Января 2019
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Происшествия Курганская область

В Зауралье осудят браконьера, который пьяным устроил смертельную аварию

В Зауралье будут судить 29-летнего жителя Челябинска, который со своим другом незаконно охотился на территории Курганской области.

Следствие установило, что злоумышленник и его 37-летний приятель, который являлся сотрудником силовых структур, в августе этого года незаконно убили косулю, причинив тем самым ущерб в 280 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

После этого уже ночью они ехали по полю - за рулем находился 29-летний браконьер. Он был в пьяном виде, не справился с управлением, его 37-летний товарищ от полученных в аварии травм погиб.

Установлено, что погибший не был пристегнут ремнем безопасности. Сам виновник аварии в ДТП не пострадал.

В суде решат вопрос о прекращении уголовного дела в отношении 37-летнего челябинца по причине его гибели.

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В Зауралье осудят браконьера, который пьяным устроил смертельную аварию

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Теги: Благовещенское, Шумиха, авария, ДТП, смерть, гибель, пассажир, водитель, пьяный



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