В Магнитогорске горит цех завода "ММК-Метиз"
В Магнитогорске пожарные тушат крышу завода "ММК-Метиз".
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о пожаре поступило в 9.15 24 января.
Пожар начался в неэксплуатируемом здании сталеплавильного цеха. По предварительным сведениям, погибших и пострадавших нет - 7 человек самостоятельно вышли из цеха еще до приезда пожарных.
Крыша горела на площади 750 м2.
"Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Сейчас на месте ЧП работает начальник и оперативная группа Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона", - добавили в МЧС.