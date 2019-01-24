В Магнитогорске горит цех завода "ММК-Метиз"

В Магнитогорске пожарные тушат крышу завода "ММК-Метиз".

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о пожаре поступило в 9.15 24 января.

Пожар начался в неэксплуатируемом здании сталеплавильного цеха. По предварительным сведениям, погибших и пострадавших нет - 7 человек самостоятельно вышли из цеха еще до приезда пожарных.

Крыша горела на площади 750 м2.

"Угрозы распространения огня на соседние здания нет. Сейчас на месте ЧП работает начальник и оперативная группа Магнитогорского пожарно-спасательного гарнизона", - добавили в МЧС.