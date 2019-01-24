Родители учеников закрытой "на ремонт" школы "Горки" обратились в суд

Родители учеников закрытой "на ремонт" школы "Горки" подали один коллективный и четыре индивидуальных административных иска в Тверской суд Москвы. Истцы потребовали признать незаконным приказ Министерства просвещения РФ о приостановке образовательной деятельности учреждения, передает корреспондент Накануне.RU.

Под коллективным иском к Министерству просвещения РФ подписались 13 человек. Они напомнили, что, по уставу школы "Горки", учреждение обладает автономией, а Министерство просвещения может лишь контролировать его деятельность. Норма закона об образовании, позволяющая государственным органам приостанавливать деятельность школ, отменена, заявляют истцы.

Родители учеников попросили суд признать полностью незаконным приказ Минпроса от 26 октября 2018 г. о приостановке образовательной деятельности.

В индивидуальных исках родители описали события осени прошлого года.

"7 ноября 2018 г. мой ребенок, прибыв после осенних каникул в указанную школу для продолжения учебы, не был допущен в здание школы администрацией данного учебного заведения, действовавшей совместно с сотрудниками полиции. Из объяснений ранее незнакомого мне гражданина, представившегося новым исполняющим обязанности директора ФГБОУ СОШ "Горки" Логиновым С.Л., стало известно, что 26 октября 2018 г. исполняющим обязанности министра просвещения Российской Федерации Синюгиной Т.Ю. издан приказ о приостановке осуществления образовательной деятельности в школе "Горки", - говорится в исках, попавших в распоряжение Накануне.RU.

В издании закона о закрытии школы истцы видят признаки злоупотребления правом и нарушение конституционных прав несовершеннолетних.

Напомним, 26 октября Министерство просвещения издало приказ о приостановке образовательной деятельности учреждения из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, выявленных Роспотребнадзором. При этом в своем заключении надзорное ведомство не требовало закрывать школу, а указывало на ее неудовлетворительное материально-техническое состояние и несоответствие СанПиН.

По словам родителей бывших учеников школы "Горки", ремонт в образовательном учреждении 1923 г. постройки до сих пор не начат. В декабре в Министерстве просвещения не смогли назвать сроки проведения работ.

В минувшие выходные родители провели митинг с требованием вернуть детям школу в пешей доступности и отправить в отставку руководителей Министерства просвещения Ольгу Васильеву и губернатора Московской области Андрея Воробьева.