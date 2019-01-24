24 Января 2019
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ПСЖ остался без Неймара перед матчем Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед"

Бразильский нападающий "Пари Сен Жермен" Неймар получил серьезную травму в кубковом матче против "Страсбура". Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте ПСЖ.
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Форвард был заменен во втором тайме встречи, завершившейся со счетом 2:0. Как говорится в сообщении клуба, предварительное обследование диагностировало у него рецидив травмы пятой плюсневой кости правой ноги. Лечение будет зависеть от состояния Неймара в ближайшие дни, не исключены любые терапевтические меры. Сроки восстановления игрока не разглашаются.

По некоторым данным, бразилец может пропустить от двух до четырех недель. Таким образом, он скорее всего не выйдет на поле во встрече Лиги чемпионов против английского "Манчестер Юнайтед", которая состоится 12 февраля.

Напомним, в этом сезоне Неймар принял участие в 13 матчах французского чемпионата, в которых забил 13 голов.

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ПСЖ остался без Неймара перед матчем Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед"

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Теги: Неймар, травма, ПСЖ



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