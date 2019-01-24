"У нас двоевластие": Денисенко-Филарет заявил, что не подчинится Фанару

Многолетний лидер украинского раскола и самоназначенный "патриарх" Михаил Денисенко-Филарет заявил, что есть опасность попасть в зависимость от Фанара. Об этом он сказал Федеральному агентству новостей.

"Тенденция такова, что мы можем попасть в зависимость от Константинополя. Поэтому от нас зависит, подчинимся мы им или не подчинимся", - подчеркнул он.

Также он сделал странное заявление, что для всего мира раскольническая церковь является "митрополией", а внутри остается "патриархатом", который он возглавляет.

"На Украине я являюсь патриархом. У нас существует такое двоевластие: есть патриарх, и есть предстоятель", - сказал Денисенко.

По его слова, это временно, пока раскольники полностью не захватят каноническую УПЦ.

Как сообщало Накануне.RU, Денисенко заявил, что томос об "автокефалии" был дан именно его структуре. Он издал распоряжение о том, что он "патриарх киевский и всея Руси-Украины". Ранее он заявлял, что был, есть и будет патриархом, а после объединения раскольников заявил, что будет управлять новой структурой вместе с новым лидером, своим бывшим личным секретарем Сергеем Думенко (Епифанием), который, по некоторым данным, является его внуком.

Отметим, что глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов подтвердил, что юридически никакого объединения не произошло, а храмы и общины захватывают и переводят в киевский "патриархат". Томос от Фанара был лишь информационный прикрытием.