24 Января 2019
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Общество За рубежом

Бывшая Брэда Питта вышла замуж за миллиардера и ждет ребенка

В минувшем году у Брэда Питта (55), который все еще формально женат на Анджелине Джоли, был роман с архитектором, профессором Массачусетского технологического института (MIT) Нери Оксман (43). Отношения пары не сложились, хотя поклонникам актера очень понравилась красивая и энергичная женщина не из шоу-бизнеса, рядом с которой он и сам явно чувствовал себя прекрасно.

Однако, сложному Питту с багажом в виде незавершенного развода и клуба бывших алкоголиков профессор предпочла нью-йоркского миллиардера Билла Экмана. Роман пары был стремительным, и вот недавно влюбленные поженились. Более того, уже весной Оксман должна родить первенца.

Оксман руководит в MIT группой Mediated Matter, сейчас она занята американо-израильским проектом. Ранее женщина была замужем за аргентинским композитором Освальдо Голиховым. А художественные работы Нери имеются в коллекциях Нью-Йоркского музея современного искусства, парижского центра Жоржа Помпиду, Венского музея прикладного искусства, Музея изобразительных искусств Лондона и др.

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Нери и Брэд хорошо смотрелись в качестве пары

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Бывшая Брэда Питта вышла замуж за миллиардера и ждет ребенка

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Теги: нери оксман, брэд питт, бывшая девушка, отношения, миллиардер



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