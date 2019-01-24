24 Января 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Куйвашев поручил свердловским министрам развить патриотизм уральцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев нацелил членов правительства на поиск новых подходов к формированию гражданской сознательности и патриотизма уральцев. Он призвал министров "ответственно и нешаблонно" подойти к организации патриотических акций, которые пройдут в ближайшее время, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

По словам губернатора, необходимо более эффективно использовать возможности парка "Россия – Моя история", а также другие коммуникационные площадки, в том числе и соцсети. Он добавил, что большие возможности имеет и отечественный кинематограф.

Отметим, что в регионе начинается подготовка к празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В этом году также будет отмечаться дата 100-летия со дня рождения легендарного конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, а также 30-летие вывода советских войск из Афганистана.

Из ближайших памятных дат - 27 января, в этот день регион отметит 75-летие со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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Куйвашев поручил свердловским министрам развить патриотизм уральцев

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Теги: Евгений Куйвашев, заседание правительства



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