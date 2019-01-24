В Прикамье мэр, которого обвинили в убийстве спящего медведя, подал в отставку

Глава Юксеевского сельского поселения Василий Утробин, который якобы замешан в незаконной охоте, написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщила Накануне.RU его заместитель Алевтина Минина.

По её словам, поступившее заявление пока рассматривать не будут – Утробин 21 января ушёл на больничный. Неизвестно, вернётся ли он на работу, - чиновник тяжело болен.

Напомним, сотрудники прикамского управления СКР начали проверку информации о незаконной охоте, которую якобы вёл Утробин в компании топ-менеджера крупной энергетической компании Николая Илюшина. По некоторым данным, оба незаконно охотились дважды – в начале и конце 2018 г. Жертвами высокопоставленных браконьеров стали четыре рыси и медведь, причём косолапого якобы застрелили спящим.