24 Января 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье мэр, которого обвинили в убийстве спящего медведя, подал в отставку

Глава Юксеевского сельского поселения Василий Утробин, который якобы замешан в незаконной охоте, написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщила Накануне.RU его заместитель Алевтина Минина.
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По её словам, поступившее заявление пока рассматривать не будут – Утробин 21 января ушёл на больничный. Неизвестно, вернётся ли он на работу, - чиновник тяжело болен.

Напомним, сотрудники прикамского управления СКР начали проверку информации о незаконной охоте, которую якобы вёл Утробин в компании топ-менеджера крупной энергетической компании Николая Илюшина. По некоторым данным, оба незаконно охотились дважды – в начале и конце 2018 г. Жертвами высокопоставленных браконьеров стали четыре рыси и медведь, причём косолапого якобы застрелили спящим.

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В Прикамье мэр, которого обвинили в убийстве спящего медведя, подал в отставку

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Теги: Юксеевское сельское поселение, Василий Утробин, Николай Илюшин, незаконная охота, отставка по собственному желанию



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Ранее 21.01.2019 08:10 Мск В Прикамье чиновнику вменяют незаконное убийство спящего медведя и рысей

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