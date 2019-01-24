24 ßíâàðÿ 2019
Ïîëèòèêà Ýêîíîìèêà Îáùåñòâî Ïðîèñøåñòâèÿ Àðìèÿ è ÂÏÊ Îáðàçîâàíèå Ðåëèãèÿ Íàóêà è òåõíèêà Ñïîðò Ýêñïåðòíîå ìíåíèå Âåõè èñòîðèè Ïîðòðåòû Êíèæíûé êëóá Ìíåíèÿ èç Ñåòè Õðîíèêè Óðàëà:...

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Â Ðîññèè Óêðàèíà Â áûâøåì ÑÑÑÐ Çà ðóáåæîì ÄÍÐ è ËÍÐ

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Öåíòðàëüíûé ÔÎ

Âîðîíåæñêàÿ îáëàñòü

Ñåâåðî-Çàïàäíûé ÔÎ

Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü

Äàëüíåâîñòî÷íûé ÔÎ

Ïðèìîðñêèé êðàé Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü

Ïðèâîëæñêèé ÔÎ

Ïåðìñêèé êðàé

Óðàëüñêèé ÔÎ

Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü Êóðãàíñêàÿ îáëàñòü Òþìåíñêàÿ îáëàñòü Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ -... ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ
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Çà Âîëî÷êîâó çàñòóïèëàñü ÷åìïèîíêà ìèðà ïî áîêñó – îíà âûçâàëà Øíóðîâà íà ïîåäèíîê

×åìïèîíêà ìèðà ïî áîêñó Ôèðóçà Øàðèïîâà (24) âñòóïèëàñü çà Àíàñòàñèþ Âîëî÷êîâó (43), êîòîðóþ íåäàâíî â ñòèõîòâîðíîé ôîðìå âûñìåÿë ìóçûêàíò Ñåðãåé Øíóðîâ (45). Êàçàõñòàíñêàÿ ñïîðòñìåíêà äàæå âûçâàëà ôðîíòìåíà "Ëåíèíãðàäà" íà ïîåäèíîê – ïðåäëîæèëà "ïðîâåñòè íåñêîëüêî ðàóíäîâ â ñïàððèíãå".
×èòàéòå òàêæå:

"Ýòî ëè÷íàÿ æèçíü ÷åëîâåêà, îíà èìååò ïîëíîå ïðàâî äåëàòü ëþáûå ôîòîãðàôèè, Àíàñòàñèÿ íå ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà. ß âîîáùå íå ïîíèìàþ, çà ÷òî Ñåðãåé Øíóðîâ ðåøèë âûñìåÿòü Âîëî÷êîâó. Äàâàéòå ïðîâåäåì íåñêîëüêî ðàóíäîâ â ñïàððèíãå è ïîñìîòðèì, êàê ïîñëå ýòîãî âû ïðî÷èòàåòå ñâîå íîâîå ñòèõîòâîðåíèå", - íàïèñàëà Ôèðóçà â Instagram.

Äåâóøêà ñ÷èòàåò, ÷òî "÷åìïèîíû ìèðà ïî êîììåíòàðèÿì â èíòåðíåòå" íè÷åãî íå ïðåäñòàâëÿþò èç ñåáÿ â ðåàëüíîé æèçíè. Â öåëîì åå ïðåäñòàâëåíèå î õåéòåðàõ ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò òîìó, ÷òî ïèøåò Âîëî÷êîâà: "Ðàäè èíòåðåñà ïóñòü îáû÷íûé ÷åëîâåê áåç ïîäãîòîâêè ïðîñòî âîçüìåò è ñÿäåò íà øïàãàò. Àíàñòàñèÿ æå âñåãäà äåðæèò ñåáÿ â õîðîøåé ôîðìå. Ëþäè, ìíå êàæåòñÿ, îò ñêóêè óæå íå çíàþò, ÷òî ñäåëàòü, è ïîýòîìó ëåçóò â ëè÷íóþ æèçíü. Äëÿ ìåíÿ òîæå çíàêîìî, êîãäà ëþäè, íè÷åãî íå ïîíèìàþùèå â ýòîì âèäå ñïîðòà, ìíÿò ñåáÿ ýêñïåðòàìè è ïèøóò óæàñíûå îáèäíûå êîììåíòàðèè. Ýòè ÷åìïèîíû ìèðà ïî êîììåíòàðèÿì â èíòåðíåòå ïðîñòî íè÷åãî íå äîáèëèñü â ñâîåé ðåàëüíîé æèçíè, íå íóæíî âîñïðèíèìàòü èõ âñåðüåç. ß âîîáùå ïðåäëàãàþ ïåðåä òåì, êàê îñòàâèòü êîììåíòàðèé, ñíà÷àëà ïðåäñòàâèòüñÿ è ðàññêàçàòü, êàêèõ âûñîò âû äîñòèãëè, ïî÷åìó âàøå ìíåíèå äîëæíî áûòü òàê öåííî íàì".

ÐÐ½Ð°ÑÑ‚Ð°ÑÐ¸Ñ Ð’Ð¾Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾Ð²Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/volochkova_art

Âîëî÷êîâà è åå øïàãàò

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Ð±Ð°Ð½Ñ, Ð’Ð¾Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾Ð²Ð°, Ð²ÐµÐ½Ð¸ÐºÐ¸, ÑˆÐ¿Ð°Ð³Ð°Ñ‚|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:Ð˜Ð½ÑÑ‚Ð°Ð³ÑˆÐ°Ð¼ ÐÐ½Ð°ÑÑ‚Ð°ÑÐ¸Ð¸ Ð’Ð¾Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð¹

Êñòàòè, Àíàñòàñèÿ ðåøèëà, ÷òî è ñàìà ìîæåò çà ñåáÿ ïîñòîÿòü, îòâåòèâ Øíóðó â ñòèõîòâîðíîé ôîðìå:

"Ðàçâîäÿñü íà âñþ ñòðàíó,

Íó à ÷å òàêîâà?

Äåëàåò òåïåðü øïàãàò.

Êàê Íàñòÿ Âîëî÷êîâà?!

ß êîíå÷íî íå ïîýò,

Êàê Ñåðåæà Øíóðîâ.

ß óìåþ ïèðóýò

È ìîë÷àòü ïðî äðóæáó.

Íå óìåþ ñòîëüêî ïèòü

È âûãëÿäåòü ôèãîâî.

Ñîáèðàòü îõâàò è õàéï

Íà ñòèõàõ ïðî Âîëî÷êîâó

À àäðåñ òâîé-íå Ëåíèíãðàä.ru, ãäå ÿ ðîäèëàñü, à èíñòàãðàì Àíàñòàñèè Âîëî÷êîâîé".

À âîò êàê çâó÷àë "èñõîäíèê", èç-çà êîòîðîãî òàê âîçáóäèëèñü äàìû:

"Êòî òàëàíòîì íåáîãàò,

Íó, à ÷¸ òàêîâà?

Äåëàéòå âåçäå øïàãàò,

Êàê Í. Âîëî÷êîâà.

Çàøóìèò è âàì ïðèáîé.

Áðîñüòå ìûñëè òÿæêè.

Â ñèòóàöèè ëþáîé

Ðàçäâèãàéòå ëÿæêè.

Íà ëèöå, - ìåðñè áàêó,

Ëåíòî÷êà íà ïèñüêå.

Ê âàì ðåêîþ ïîòåêóò

Ëàéêè è ïîäïèñêè".

ÐÐ½Ð°ÑÑ‚Ð°ÑÐ¸Ñ Ð’Ð¾Ð»Ð¾Ñ‡ÐºÐ¾Ð²Ð°|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:instagram.com/volochkova_art

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Ðàíåå 18.12.2018 07:02 Ìñê Àíàñòàñèÿ Âîëî÷êîâà áîëüøå íå äàåò êîíöåðòîâ çà äåíüãè?

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