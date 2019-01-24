Çà Âîëî÷êîâó çàñòóïèëàñü ÷åìïèîíêà ìèðà ïî áîêñó – îíà âûçâàëà Øíóðîâà íà ïîåäèíîê
×åìïèîíêà ìèðà ïî áîêñó Ôèðóçà Øàðèïîâà (24) âñòóïèëàñü çà Àíàñòàñèþ Âîëî÷êîâó (43), êîòîðóþ íåäàâíî â ñòèõîòâîðíîé ôîðìå âûñìåÿë ìóçûêàíò Ñåðãåé Øíóðîâ (45). Êàçàõñòàíñêàÿ ñïîðòñìåíêà äàæå âûçâàëà ôðîíòìåíà "Ëåíèíãðàäà" íà ïîåäèíîê – ïðåäëîæèëà "ïðîâåñòè íåñêîëüêî ðàóíäîâ â ñïàððèíãå".
"Ýòî ëè÷íàÿ æèçíü ÷åëîâåêà, îíà èìååò ïîëíîå ïðàâî äåëàòü ëþáûå ôîòîãðàôèè, Àíàñòàñèÿ íå ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà. ß âîîáùå íå ïîíèìàþ, çà ÷òî Ñåðãåé Øíóðîâ ðåøèë âûñìåÿòü Âîëî÷êîâó. Äàâàéòå ïðîâåäåì íåñêîëüêî ðàóíäîâ â ñïàððèíãå è ïîñìîòðèì, êàê ïîñëå ýòîãî âû ïðî÷èòàåòå ñâîå íîâîå ñòèõîòâîðåíèå", - íàïèñàëà Ôèðóçà â Instagram.
Äåâóøêà ñ÷èòàåò, ÷òî "÷åìïèîíû ìèðà ïî êîììåíòàðèÿì â èíòåðíåòå" íè÷åãî íå ïðåäñòàâëÿþò èç ñåáÿ â ðåàëüíîé æèçíè. Â öåëîì åå ïðåäñòàâëåíèå î õåéòåðàõ ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò òîìó, ÷òî ïèøåò Âîëî÷êîâà: "Ðàäè èíòåðåñà ïóñòü îáû÷íûé ÷åëîâåê áåç ïîäãîòîâêè ïðîñòî âîçüìåò è ñÿäåò íà øïàãàò. Àíàñòàñèÿ æå âñåãäà äåðæèò ñåáÿ â õîðîøåé ôîðìå. Ëþäè, ìíå êàæåòñÿ, îò ñêóêè óæå íå çíàþò, ÷òî ñäåëàòü, è ïîýòîìó ëåçóò â ëè÷íóþ æèçíü. Äëÿ ìåíÿ òîæå çíàêîìî, êîãäà ëþäè, íè÷åãî íå ïîíèìàþùèå â ýòîì âèäå ñïîðòà, ìíÿò ñåáÿ ýêñïåðòàìè è ïèøóò óæàñíûå îáèäíûå êîììåíòàðèè. Ýòè ÷åìïèîíû ìèðà ïî êîììåíòàðèÿì â èíòåðíåòå ïðîñòî íè÷åãî íå äîáèëèñü â ñâîåé ðåàëüíîé æèçíè, íå íóæíî âîñïðèíèìàòü èõ âñåðüåç. ß âîîáùå ïðåäëàãàþ ïåðåä òåì, êàê îñòàâèòü êîììåíòàðèé, ñíà÷àëà ïðåäñòàâèòüñÿ è ðàññêàçàòü, êàêèõ âûñîò âû äîñòèãëè, ïî÷åìó âàøå ìíåíèå äîëæíî áûòü òàê öåííî íàì".
Âîëî÷êîâà è åå øïàãàò
Êñòàòè, Àíàñòàñèÿ ðåøèëà, ÷òî è ñàìà ìîæåò çà ñåáÿ ïîñòîÿòü, îòâåòèâ Øíóðó â ñòèõîòâîðíîé ôîðìå:
"Ðàçâîäÿñü íà âñþ ñòðàíó,
Íó à ÷å òàêîâà?
Äåëàåò òåïåðü øïàãàò.
Êàê Íàñòÿ Âîëî÷êîâà?!
ß êîíå÷íî íå ïîýò,
Êàê Ñåðåæà Øíóðîâ.
ß óìåþ ïèðóýò
È ìîë÷àòü ïðî äðóæáó.
Íå óìåþ ñòîëüêî ïèòü
È âûãëÿäåòü ôèãîâî.
Ñîáèðàòü îõâàò è õàéï
Íà ñòèõàõ ïðî Âîëî÷êîâó
À àäðåñ òâîé-íå Ëåíèíãðàä.ru, ãäå ÿ ðîäèëàñü, à èíñòàãðàì Àíàñòàñèè Âîëî÷êîâîé".
À âîò êàê çâó÷àë "èñõîäíèê", èç-çà êîòîðîãî òàê âîçáóäèëèñü äàìû:
"Êòî òàëàíòîì íåáîãàò,
Íó, à ÷¸ òàêîâà?
Äåëàéòå âåçäå øïàãàò,
Êàê Í. Âîëî÷êîâà.
Çàøóìèò è âàì ïðèáîé.
Áðîñüòå ìûñëè òÿæêè.
Â ñèòóàöèè ëþáîé
Ðàçäâèãàéòå ëÿæêè.
Íà ëèöå, - ìåðñè áàêó,
Ëåíòî÷êà íà ïèñüêå.
Ê âàì ðåêîþ ïîòåêóò
Ëàéêè è ïîäïèñêè".