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Происшествия Свердловская область

Для уральского маньяка, который убил 14-летнюю девочку на школьном стадионе, запросили 25 лет колонии

Государственный обвинитель запросил для маньяка, который обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве 14-летней школьницы, 25 лет колонии Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина не страдал каким-либо хроническим психическим расстройством.

"В ходе судебных прений государственный обвинитель просил суд назначить наказание подсудимому в виде 25 лет лишения свободы, с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, остальной срок – в исправительной колонии строгого режима", - добавили в ведомстве.

Приговор вынесут 30 января 2019 года.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 18 сентября 2011 года на стадионе школы №57 мужчина изнасиловал девочку, после чего убил ее и скрылся. Преступника задержали лишь в 2017 году. До задержания он работал индивидуальным предпринимателем в сфере ремонта электрики.

задержание, убийство школьницы на стадионе(2017)|Фото: ГУ МВД по СО

Позже выяснилось, что еще в начале нулевых он угрожал убийством своей знакомой женщине, которую затем изнасиловал. В 2008 году он надругался над другой женщиной, с которой познакомился незадолго до этого. Также злоумышленник похитил ее личное имущество на общую сумму более 5 тыс. руб.

В полиции, характеризуя задержанного, отмечали, что это "замкнутый, необщительный гражданин", а в момент задержания и обыска по месту жительства вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно. У сыщиков уголовного розыска были все основания полагать, что у него может иметься склонность к совершению насильственных половых преступлений с мазохистским уклоном.

В прокуратуре сообщили, что в отношении обвиняемого была проведена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза, согласно которой обвиняемый не страдал каким-либо хроническим психическим расстройством. Соответственно эксперты пришли к выводу, что мужчина не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.

маньяк, убийство школьницы в Екатеринбурге(2018)|Фото: СКР Свердловской области

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Для уральского маньяка, который убил 14-летнюю девочку на школьном стадионе, запросили 25 лет колонии

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Теги: суд, маньяк, Екатеринбург, прокуратура



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